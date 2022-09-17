Окупанти вдарили по Слов'янській ТЕС і Краматорську [ Редагувати ]
Російські загарбники зранку 17 вересня обстріляли Слов'янську ТЕС. Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко.
Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.
Також під обстріл потрапив Краматорськ, повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
Ворожий удар по Краматорську Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених, рятувальні роботи тривають.
Слов'янська ТЕС зі встановленою потужністю 880 МВт знаходиться у місті Миколаївка поблизу Слов'янська. У травні компанія "Донбасенерго", якій вона належить, повідомила про її зупинку через обстріли.
Нагадаємо, 11 вересня окупанти завдали ракетного удару по Харківській та Кременчуцькій ТЕС.
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