"Акордбанк", який який належить Данилу Волинцю, на наступний день після початку війни росії проти України, отримав кредит рефінансування від НБУ у розмірі 570 мільйонів гривень. Про це йдеться у звіті Національного банку України. На думку фінансового аналітика Олексія Комахи, гроші, скоріш за все, були витрачені на виведення капіталів з країни та спекуляції з валютою та ОВДП.

"Акордбанк", записаний на чоловіка екс-міністра фінансів, а тепер - посла України в США Оксани Маркарової, отримав кредит рефінансу НБУ 570 млн грн без жодних застав за ставкою 7,5% річних.

Всього цей банк, при активах 11 млрд., заборгував Нацбанку близько 6 млрд грн.

Гроші, швидше за все, витратили на виведення капіталів з країни та спекуляції з валютою та ОВДП", - написав Комаха на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ще до початку війни, "Акордбанк" нібито планував провести з НБУ операції своп на 6 мільярдів гривень по державним облігаціям.

"Це суто спекулятивні угоди, під час яких програє регулятор і платники податків, а Маркарова заробить собі на проживання у Вашингтоні чи Маямі. Прокуратура підозрювала банк за участю відмивання понад 1 млрд грн, але справу спустили на гальмах", - вважає Комаха.