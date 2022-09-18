Казахстанський боксер Геннадій Головкін програв Саулю Альваресу з Мексики та не зміг завоювати пояси чемпіона за версіями WBA (Super), WBC, IBF та WBO.

Бій у другій середній вазі відбувся у Лас-Вегасі та завершився одноголосним рішенням суддів.

Це був третій бій Головкіна та Альвареса. Перший пройшов у 2017 році та завершився внічию. У другому поєдинку у 2018 році переміг мексиканець.

На рахунку 40-річного Головкіна тепер 42 перемоги (37 нокаутом), дві поразки та одна нічия. У 32-річного Альвареса 58 перемог (39 нокаутом), дві поразки та дві нічиї.