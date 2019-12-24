Сауль Альварес стал лучшим бойцом года [ Редактировать ]
Альварес / Фото: ringside24
Чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF Сауля Альвареса признали лучшим бойцом года по версии авторитетного журнала The Ring.
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Мексиканец объединил все титулы в среднем весе, а также провел бой с чемпионом WBO в тяжелом весе Сергеем Ковалевым. Альварес выиграл титул, но позже оставил его.
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