Чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF Сауля Альвареса признали лучшим бойцом года по версии авторитетного журнала The Ring.

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Мексиканец объединил все титулы в среднем весе, а также провел бой с чемпионом WBO в тяжелом весе Сергеем Ковалевым. Альварес выиграл титул, но позже оставил его.