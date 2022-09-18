У неділю ввечері у мережі з'явилося відео інтерв'ю української військовополоненої Катерини Поліщук. Дівчина із полку "Азов" перебуває в полоні з кінця травня. Про це повідомляється у Telegram українського журналіста Андрія Цаплієнко.

На "Азовсталі" вона прославилась своїми піснями та невичерпним оптимізмом.

Зараз у полоні дівчина говорить українською і тримається дуже достойно. Каже, що не жаліє вбитих ворогів і просто сміється в очі пропагандистам.