"Пташка" вільна: українська військовополонена дала інтерв'ю (відео) [ Редагувати ]
У неділю ввечері у мережі з'явилося відео інтерв'ю української військовополоненої Катерини Поліщук. Дівчина із полку "Азов" перебуває в полоні з кінця травня. Про це повідомляється у Telegram українського журналіста Андрія Цаплієнко.
На "Азовсталі" вона прославилась своїми піснями та невичерпним оптимізмом.
Зараз у полоні дівчина говорить українською і тримається дуже достойно. Каже, що не жаліє вбитих ворогів і просто сміється в очі пропагандистам.
по темі
Вони до останнього тримали оборону міста. Вони зробили Маріуполь символом української незламності. І потім змушені були полишити останній форпост оборони - "Азовсталь". Доля тисяч українських героїв, які в полоні вже чотири місяці, - невідома.
У Харківській області під час контрнаступу бійці Збройних сил України захопили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив"
У неділю, 18 вересня, у Сватовому Луганської області у будівлі автостанції, яка була готелем для російських військових, пролунав вибух
У неділю ввечері, 18 вересня, у Мелітополі пролунав потужний вибух