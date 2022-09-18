У США вважають, що реакцію росії на понесені нею невдачі на війні в Україні не можна передбачити, і закликають американські війська до підвищеної пильності. Про це повідомляє "Голос Америки".

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав:

Війна зараз йде не надто добре для росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності...

Його висловлювання стали нагадуванням про ризик ескалації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

Міллі відвідав військову базу у Польщі, яка допомагає Україні у військових діях. Під час поїздки він оглянув протиповітряну оборонну базу, що включає ракетний комплекс Patriot. Вона може використовуватися для оборони, якщо рф ризикне вступити у війну з НАТО та атакує базу.

За оцінками Міллі, американські війська в Європі не наражаються на будь-яку підвищену загрозу, але вони повинні перебувати в стані готовності.

Під час війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що відбудеться далі.

Міллі зазначив, що війна знаходиться на новому етапі, і припустив, що ситуація може змінитися за кілька тижнів або місяців.