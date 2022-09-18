"Реакція росії на невдачі в Україні непередбачувана" - Пентагон [ Редагувати ]
У США вважають, що реакцію росії на понесені нею невдачі на війні в Україні не можна передбачити, і закликають американські війська до підвищеної пильності. Про це повідомляє "Голос Америки".
Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав:
Війна зараз йде не надто добре для росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності...
Його висловлювання стали нагадуванням про ризик ескалації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.
Міллі відвідав військову базу у Польщі, яка допомагає Україні у військових діях. Під час поїздки він оглянув протиповітряну оборонну базу, що включає ракетний комплекс Patriot. Вона може використовуватися для оборони, якщо рф ризикне вступити у війну з НАТО та атакує базу.
За оцінками Міллі, американські війська в Європі не наражаються на будь-яку підвищену загрозу, але вони повинні перебувати в стані готовності.
Під час війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що відбудеться далі.
Міллі зазначив, що війна знаходиться на новому етапі, і припустив, що ситуація може змінитися за кілька тижнів або місяців.
У зв'язку з цим ми маємо дуже уважно стежити за реакцією росії на це.
по темі
Президент США Джо Байден заявив, що росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму
За минулу добу, 16 вересня, сили ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів
Окрім цього, росія тримає у Чорному морі чотири ВДК
Президента США Джо Байдена заявив про те, що у випадку застосування ядерної або хімічної зброї в Україні на росію чекатимуть серйозні наслідки
Україна має виграти війну у росії, а після перемоги москва зобов'язана понести відповідальність за свою агресію та завдану Києву збитки