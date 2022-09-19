У браузері Google Chrome з'являться функції пошуку з бічної панелі та майстер-паролю. Раніше вони вперше з'явилися у браузері Microsoft Edge. Нові функції можна випробувати у деяких версіях Google Chrome.

Завдяки функції пошуку з бічної панелі можна, не залишаючи сторінку, одразу ж зробити пошук, який відобразиться у правій частині браузера. Для цього достатньо виділити слово або речення на сторінці, а результати, зображення, відео та посилання виводитимуться в бічному меню. У Microsoft Edge ця функція з'явилася у січні 2021 року.

У Chrome також з'явиться аналогічна функція Edge "увійти з паролем пристрою". Цей пароль стане майстер-паролем для всіх паролів у Google Chrome, якщо увімкнено автозаповнення паролів.

Після цього Google проситиме лише майстер-пароль для авторизації на сайтах за допомогою збережених у браузері облікових даних. Нова функція вже доступна у ранній версії браузера Chrome Canary.