Microsoft Edge опередил браузер Chrome по удобству [ Редактировать ]
Источник: Microsoft
Привычный и удобный Google Chrome очень неспешно получает различные улучшения интерфейса. Поэтому конкуренты не дремлют, чтобы привлечь к себе больше аудитории интересными "плюшками".
Браузер Microsoft Edge сегодня получил множество улучшений, которые по удобству сделали его даже лучше, чем конкурент от Google. При этом веб-обозреватель стал быстрее работать.
Одна из самых полезных новых функций – вертикальные вкладки, которых нет у Chrome. Впервые ее анонсировали еще в 2020 году, осенью функция активно тестировалась, а теперь стала доступна всем пользователям обычной сборки Edge.
Вертикальные вкладки
Функция вертикальных вкладок поможет быстро управлять большим количеством вкладок и легче отыскивать нужную. Для доступа к ней достаточно нажать на значок в левом верхнем углу окна браузера.
При таком способе организации вкладок их названия не сжимаются, если открыть большое количество сайтов. Вернуться к горизонтальному отображению вкладок можно в любой момент, нажав на этот же значок.
Новое меню истории барузера
Еще одно нововведение — значительное ускорение запуска браузера. Как обещает Microsoft, время запуска улучшится на 41%. Функция автоматически активируется до конца марта, а отключить ее можно в настройках.
Последним улучшением стала удобная функция просмотра истории. Эта опция будет открываться в относительно небольшом выпадающем меню вместо открытия отдельной страницы
Все нововведения появятся в Microsoft Edge в течение марта 2021 года, сообщает сайт компании. При этом 9 марта будет прекращена поддержка классического браузера Edge.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как специалисты по кибербезопасности назвали самый надежный браузер в мире.
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