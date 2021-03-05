Привычный и удобный Google Chrome очень неспешно получает различные улучшения интерфейса. Поэтому конкуренты не дремлют, чтобы привлечь к себе больше аудитории интересными "плюшками".

Браузер Microsoft Edge сегодня получил множество улучшений, которые по удобству сделали его даже лучше, чем конкурент от Google. При этом веб-обозреватель стал быстрее работать.

Одна из самых полезных новых функций – вертикальные вкладки, которых нет у Chrome. Впервые ее анонсировали еще в 2020 году, осенью функция активно тестировалась, а теперь стала доступна всем пользователям обычной сборки Edge.

Вертикальные вкладки

Функция вертикальных вкладок поможет быстро управлять большим количеством вкладок и легче отыскивать нужную. Для доступа к ней достаточно нажать на значок в левом верхнем углу окна браузера.

При таком способе организации вкладок их названия не сжимаются, если открыть большое количество сайтов. Вернуться к горизонтальному отображению вкладок можно в любой момент, нажав на этот же значок.

Новое меню истории барузера

Еще одно нововведение — значительное ускорение запуска браузера. Как обещает Microsoft, время запуска улучшится на 41%. Функция автоматически активируется до конца марта, а отключить ее можно в настройках.

Последним улучшением стала удобная функция просмотра истории. Эта опция будет открываться в относительно небольшом выпадающем меню вместо открытия отдельной страницы

Все нововведения появятся в Microsoft Edge в течение марта 2021 года, сообщает сайт компании. При этом 9 марта будет прекращена поддержка классического браузера Edge.

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