Російські окупанти завдали ракетного удару по трансформаторній підстанції у Запоріжжі. Внаслідок удару було частково знеструмлено один із районів міста. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Перша атака ворога була здійснена близько 02:00 ракетами С300. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя.

Частково район було знеструмлено, під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади. На щастя, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури - вибито шибки.

Вже вранці окупант здійснив чергову ракетну атаку обласного центру, знову застосувавши С-300. Одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву вже іншого району міста. Постраждалих немає.

Ще одна - поцілила в одне з сіл Запорізького району. Зруйновано кілька приватних будинків. Поранень зазнала 70-річна жінка. В неї травми грудної клітини та черевної порожнини внаслідок завалу будинку. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.