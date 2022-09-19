Окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: влучили в підстанцію, знеструмили район [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ракетного удару по трансформаторній підстанції у Запоріжжі. Внаслідок удару було частково знеструмлено один із районів міста. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Перша атака ворога була здійснена близько 02:00 ракетами С300. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя.
Частково район було знеструмлено, під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади. На щастя, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури - вибито шибки.
Вже вранці окупант здійснив чергову ракетну атаку обласного центру, знову застосувавши С-300. Одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву вже іншого району міста. Постраждалих немає.
Ще одна - поцілила в одне з сіл Запорізького району. Зруйновано кілька приватних будинків. Поранень зазнала 70-річна жінка. В неї травми грудної клітини та черевної порожнини внаслідок завалу будинку. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.
Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.
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