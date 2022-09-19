Удар по Запоріжжю: стало відомо про наслідки [ Редагувати ]
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив про те, що вранці 19 вересня російські війська завдали ще одного ракетного удару по Запоріжжю.
За попередньою інформацією, одна ракета потрапила до обласного центру біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Також ворог здійснив обстріл неподалік обласного центру. Окупанти потрапили до одного із сіл Запорізького району. Поки що відомо про одного постраждалого.
На місцях працюють відповідні профільні служби.
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