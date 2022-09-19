Ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів: окупанти обстріляли АЕС (відео) [ Редагувати ]
У понеділок вночі, 19 вересня, о 00:20, російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Про це повідомляється на сторінці "Новини Миколаєва".
Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС.
Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.
В результаті відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу.
Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.
Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.
На сторінці президента України Володимира Зеленського було опубліковано відео "прильоту":
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