Внаслідок ДТП з маршруткою в Києві постраждали 23 пасажири (фото, відео) [ Редагувати ]
Внаслідок ДТП з маршруткою та Mercedes на Повітрофлотському проспекті в Києві постраждали 23 пасажири автобуса. Про це повідомили у поліції Києва.
Попередньо встановлено, що керманич автомобіля "Mercedes-Benz" не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у автобус, який рухався попереду. Внаслідок зіткнення, водій автобусу не впорався з керуванням та наїхав на електроопору.
У результаті аварії постраждали 23 пасажири автобуса, у тому числі троє неповнолітніх, яких із різними травмами доставили до лікарень.
28-річного водія легковика затримали та помістили до ізолятора тимчасово тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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