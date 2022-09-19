Внаслідок ДТП з маршруткою та Mercedes на Повітрофлотському проспекті в Києві постраждали 23 пасажири автобуса. Про це повідомили у поліції Києва.

Попередньо встановлено, що керманич автомобіля "Mercedes-Benz" не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у автобус, який рухався попереду. Внаслідок зіткнення, водій автобусу не впорався з керуванням та наїхав на електроопору.

У результаті аварії постраждали 23 пасажири автобуса, у тому числі троє неповнолітніх, яких із різними травмами доставили до лікарень.

28-річного водія легковика затримали та помістили до ізолятора тимчасово тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.