У Києві маршрутка влетіла у стовп: багато постраждалих (фото, відео) [ Редагувати ]
У Києві на Повітрофлотському проспекті Mercedes врізався у попутну маршрутку з людьми, через що вона влетіла у стовп. Є інформація про велику кількість постраждалих. Про це повідомила Патрульна поліція.
Аварія сталася на перехресті Повітрофлотського проспекту та вулиці Преображенської. У бік Севастопольської площі ускладнено рух.
На опублікованих у Telegram-каналах фото і відео можна побачити, що на місці аварії працюють карети швидкої допомоги.
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