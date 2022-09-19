У Києві на Повітрофлотському проспекті Mercedes врізався у попутну маршрутку з людьми, через що вона влетіла у стовп. Є інформація про велику кількість постраждалих. Про це повідомила Патрульна поліція.

Аварія сталася на перехресті Повітрофлотського проспекту та вулиці Преображенської. У бік Севастопольської площі ускладнено рух.

На опублікованих у Telegram-каналах фото і відео можна побачити, що на місці аварії працюють карети швидкої допомоги.