Зеленський затвердив склад делегації України на Генасамблею ООН [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Главою делегації призначили очільника МЗС України Дмитра Кулебу. Також до її складу включили постійного представника України при ООН Дмитра Кислицю. У складі делегації фігурують:
- Еміне Джапарова - перший заступник міністра закордонних справ України;
- Андрій Костін - генеральний прокурор України;
- Олександр Мережко - голова комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
- Рефат Чубаров - голова Меджлісу кримськотатарського народу
- Юрій Вітренко - керівник головного управління з питань; зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України;
- Валентин Скуратовський - директор департаменту міжнародних організацій МЗС України;
- Таміла Ташева - постійний представник президента України в АР Крим.
Зазначимо, що тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації пройде 20-26 вересня.
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