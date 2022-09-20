Словенія передасть Україні 28 танків M-55S для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті словенського уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб 19 вересня в ході телефонних переговорів домовились про передачу Києву танків за "круговою" схемою "на знак солідарності з українським народом".

В обмін на танки Словенія отримає 40 німецьких військо-транспортних машин з колісною формулою 8х8: 35 важких навантажувачів і 5 важких цистерн для води.

M-55S - це словенська модернізація радянських танків Т-55, які випускали у 1958-1979 роках. Наприкінці 90-х вони отримали нову динамічну броню, потужніший двигун, покращену систему керування вогнем тощо.

У квітні повідомлялося, що Німеччина і Словенія домовляються про передачу Україні 54 новіших танків М-84 (копія радянського Т-72М1) в обмін на БМП Marder і БТР TPz 1 Fuchs.

16 вересня Німеччина та Греція погодили кругове постачання Україні бронетехніки: Греція передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1, натомість отримає від Німеччини сучасніші БМП Marder.

Нагадаємо, наприкінці червня Словенія передала Україні 35 югославських БМП М-80.