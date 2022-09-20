Заклики "ДНР" та "ЛНР" до Кремля про негайне проведення "референдуму" про анексію говорить про паніку маріонеткових режимів на тлі контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

російські сили не контролюють усю Донецьку та Луганську області. Таким чином, анексія заявлених територій призведе до анексії Росією територій, які, за визначенням Кремля, будуть частково "окуповані" законною українською владою.

Українські удари по анексованому росією Криму ясно демонструють, що вони не викликають автоматичної відповіді росії проти НАТО

"Залишається дуже незрозумілим, чи готовий президент росії володимир путін поставити себе у безвихідь заради сумнівної вигоди від того, що йому легше загрожуватиме НАТО чи Україні ескалацією, яку він навряд чи проведе на даному етапі війни", - зазначають аналітики.

У російського керівництва закінчуються способи спробувати зупинити українські сили, що просуваються через річку Оскіл.

Кремль може вважати, що часткова анексія може призвести до вербування додаткових сил як усередині росії, так і з недавно анексованої української території.

Російські сили відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили з усіх можливих джерел, щоб поповнити свої сильно ослаблені та деморалізовані підрозділи, але виявилися нездатними створити значну бойову міць.

Ключові висновки аналітиків ISW