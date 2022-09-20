Мінус 150 окупантів та літак: Генштаб назвав нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 54 810 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Минулої доби найбільше втрат російські окупанти на Бахмутівському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 20 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано;
- танків - 2216 (+4);
- бойових броньованих машин - 4724 (+4);
- артилерійських систем - 1323 (+10);
- РСЗВ - 318 (+6);
- кошти ППО - 168 (+0);
- літаків - 252 (+1);
- вертольотів - 217 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);
- крилаті ракети - 239 (+1);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);
- спеціальної техніки - 125 (+0).
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