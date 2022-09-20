Японська компанія Sony готується випустити нову версію консолі PlayStation 5 зі зйомним дисководом. Про це повідомляє відомий інсайдер Том Хендерсон у себе в Twitter із посиланням на джерела.

Нова модель надійде у продаж у вересні 2023 року та замінить існуючі версії з дисководом і без нього.

З'явиться дві комплектації однієї моделі. Надалі для версії без дисковода його можна докупити окремо. Це також стане у нагоді в разі поломки пристрою для читання дисків. Не треба буде купувати нову консоль - просто замінити дисковод.

За технічними характеристиками консоль не відрізнятиметься від поточних версій. Знімний дисковод підключатиметься до консолі через порт USB Type-C на задній панелі PS5. Зовнішній вигляд консолі практично не зміниться, однак вона стане тоншою і легшою. До червня 2022 року Sony продала понад 21,7 млн консолей PS5.

Нагадаємо, що Sony з 15 вересня підвищила ціни на PlayStation 5.