Украинский язык появился на игровых приставках PlayStation [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Утром 23 марта 2022 года компания Sony выкатила обновление для игровых приставок PlayStation 4 и PlayStation 5. Одним из нововведений оказалось добавление украинского языка.
О локализации на украинский язык стало известно еще 11 февраля 2022 года, когда участники программы бета-тестирования получили пробную сборку с новым переводом.
В соцсетях уже начали публиковать скриншоты с примерами официального украинского перевода на консолях PS4 и PS5.
Редакция "Подробностей" тоже закачала апдейт на PlayStation 5 для проверки. И действительно, в списке нововведений значится поддержка украинского языка на игровой приставке.
После обновления интерфейс можно поменять на украинский.
Но перевод оказался не везде. В разделе игрового магазина и PlayStation+ локализация осталась на русском. Наверняка этот недочет будет исправлен в последующих обновлениях.
К сожалению, на PlayStation крайне мало игр, локализированных на украинский язык. На момент публикации список выглядит очень скромно:
Полная украинская локализация есть в этих играх:
- Метро 2033 Redux
- Metro: Last Light Redux
- Metro Exodus (включая речь)
- The Sinking City
- Curious Expedition
- Hand of Fate
- Minecraft
- Subnautica: Below Zero
- Trüberbrook
- Train Station Renovation
- FISHING PLANET
- Bridge Constructor Portal
- Strategic Mind: Blitzkrieg
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Epic Games и Microsoft перечислят выручку от игры Fortnite на помощь Украине.
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