Утром 23 марта 2022 года компания Sony выкатила обновление для игровых приставок PlayStation 4 и PlayStation 5. Одним из нововведений оказалось добавление украинского языка.

О локализации на украинский язык стало известно еще 11 февраля 2022 года, когда участники программы бета-тестирования получили пробную сборку с новым переводом.

В соцсетях уже начали публиковать скриншоты с примерами официального украинского перевода на консолях PS4 и PS5.

Редакция "Подробностей" тоже закачала апдейт на PlayStation 5 для проверки. И действительно, в списке нововведений значится поддержка украинского языка на игровой приставке.

После обновления интерфейс можно поменять на украинский.

Но перевод оказался не везде. В разделе игрового магазина и PlayStation+ локализация осталась на русском. Наверняка этот недочет будет исправлен в последующих обновлениях.

К сожалению, на PlayStation крайне мало игр, локализированных на украинский язык. На момент публикации список выглядит очень скромно:

Полная украинская локализация есть в этих играх:

Метро 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Metro Exodus (включая речь)

The Sinking City

Curious Expedition

Hand of Fate

Minecraft

Subnautica: Below Zero

Trüberbrook

Train Station Renovation

FISHING PLANET

Bridge Constructor Portal

Strategic Mind: Blitzkrieg

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Epic Games и Microsoft перечислят выручку от игры Fortnite на помощь Украине.