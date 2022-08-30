Японська компанія Sony засмутила гравців, які все ще не змогли купити PlayStation 5. Ціна на ігрову приставку буде підвищена в усьому світі.

Компанія пояснює своє рішення посиланням на складні економічні умови, темпи глобальної інфляції та несприятливі валютні тенденції, які поглинули ігрову консоль поточного покоління.

Нові ціни негайно набувають чинності в Європі, Великій Британії, Китаї, Австралії, Мексиці та Канаді, повідомляє Sony. Переглянута ціна вплине на Японію 15 вересня, заявив японський конгломерат.

У Європі вартість консолі підвищиться на €50 і дискова PS5 коштуватиме €549,99 (було 499,99), а PS5 Digital Edition – €449,99 (було 399,99).

Але на США підвищення цін не вплинуло, підтвердила компанія.

"Хоча це підвищення цін є необхідністю з огляду на поточну глобальну економічну ситуацію та її вплив на бізнес SIE, нашим головним пріоритетом залишається покращення ситуації з постачанням PS5, щоб якомога більше гравців могли відчути все, що пропонує PS5, і те, що ще буде попереду", – йдеться в дописі Sony.

В Україні офіційна ціна була 13599 грн за PS5 Digital Edition та 16799 за дискову версію. Але по таким цінам її майже не дістати. Ціни за якими можна придбати консоль варіюються від 23 до 31 тисячі гривень.

Microsoft та Nintendo вже відреагували на заяву Sony тим, що не планують підвищувати ціни на свої ігрові приставки Xbox Series X|S або Switch.

Раніше ми повідомляли про те, як продажі PlayStation 5 в Україні обернулись скандалом.