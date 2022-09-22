Кільця Сатурна є однією з найбільш впізнаних структур у Сонячній системі. Але їх походження вже давно є предметом дебатів. Нові дослідження доводять, що вражаючі кільця планети, можливо, «народилися» внаслідок смерті крижаного супутника.

Сатурн – це динамічна система. Крім цих захоплюючих кілець, один із супутників, Титан, швидко віддаляється від планети приблизно на 11 сантиметрів на рік, тоді як наш власний Місяць віддаляється від Землі повільніше ­– усього на 3,8 см.

Сатурн також нахилений під кутом 26,7 градусів від площини своєї орбіти. Хоча нахил осі обертаня не рідкість у нашій Сонячній системі, механізм, який спричинив цей нахил, оповитий таємницею. Однак стаття, опублікована в Science, розкриває завісу таємниці однієї з давніх загадок планети.

Зниклий супутник

Вважається, що раніше на орбіті навколо Сатурна існував крижаний супутник під назвою Chrysalis (Хризаліс, що в перекладі з англійської означає "Лялечка").

Несподіване відкриття зробив професор планетарології в Массачусетському технологічному інституті Джек Віздом. Він зі своїми колегами досліджував прецесію Сатурна та його сусіда Нептуна. Команда вчених дійшла висновку, що прецесії обох планет могли бути у резонансі. Але цей резонанс у поєднанні з міграцією супутника Титана від Сатурна міг пояснити, чому планета згодом сильно нахилилася.

Але коли Вісдом та його колеги досліджували гравітаційні дані космічного апарату Cassini, вони помітили, що Сатурн і Нептун більше не перебувають у резонансі. Тому вони почали задаватися питанням, який механізм міг це спричинити. "Ми прийшли до думки, що Сатурн мав ще один супутник. Якби цей супутник раптом був втрачений, то Сатурн міг би пояснити вихід планети з резонансу", — пояснив Віздом.

Вони дали назву гіпотетично втраченому супутнику Хризаліс. Вважається, що він існував між орбітами Титана та Япета. Завдяки комп’ютерному моделюванню вони виявили, що коли Титан рухається по спіралі назовні, це дестабілізує орбіту Хризаліса, та штовхає його у напрямку до Сатурна.

При досяганні межи Роша супутник міг бути розірваним на частини гравітаційним полем планети, в результаті чого утворились би кільця, які ми бачимо сьогодні.

Ця подія одночасно могла б виштовхуючи Сатурн із резонансу Нептуна. Що цікаво, уся ця драма могла відбутися приблизно 100 мільйонів років тому, що за мірками космічної історії досить недавно.

Згодні не всі

Науковий співробітник Генрі Труп із Відділу планетарних наук NASA, та працював із даними Cassini, був дуже заінтригований цими висновками. Його розрахунки також збіглись із висновками команди Вісдома, оскільки простір між Япетом та Титаном дійсно існує нез’ясовний проміжок, у якому багато місця для існування супутника.

Але незалежний дослідник Люк Донс з Управління планетарних наук Південно-Західного науково-дослідного інституту в Боулдері, штат Колорадо, все ж відноситься скептично до відкриття, наполягаючи на додаткових дослідженнях.

Раніше ми розповідали про те, як на супутнику Сатурна знайшли джерело життя.