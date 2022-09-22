У центрі Донецька обстріляли ринок: є жертви [ Редагувати ]
У четвер, 22 вересня, центр тимчасово окупованого Донецька потрапив під обстріл. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Є загиблі та постраждалі.
Під обстрілом опинився Критий ринок у центрі міста.
"Голова адміністрації" міста Олексій Кулемзін заявив, що в результаті удару є загиблі та поранені.
Також повідомляється, що один зі снарядів потрапив до автобуса з людьми, який проїжджав повз ринок.
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