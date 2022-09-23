Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що українські військові у Донецькій області звільнили село Яцьківка. Про це він сказав під час брифінгу.

Також сили ЗСУ повернули контроль над позиціями біля Бахмуту.

Звільнення Яцьківки

За словами Громова, наші воїни встановили повний контроль над селом Яцьківка, яке розташоване через річку Оскіл від Харківської області.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ заявив:

В ході проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка.

Відновлення позицій біля Бахмуту

Ситуація на Бахмутському напрямку є складною, однак контрольованою. Російські військові продовжують обстріли й намагаються відтіснити наших воїнів.

Як відзначив Громов, окупанти планують оточити Бахмут, однак ЗСУ тримають оборону. Водночас нашим героям вдалося відновити раніше втрачені позиції ЗСУ південніше Бахмуту.