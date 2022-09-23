У путіна зробили нову заяву про перемовини з Україною [ Редагувати ]
Прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що у Кремлі знову висловилися про переговорний процес рф із Україною. Про це повідомляють "РИА Новости".
У москві вважають, що необхідність перемовин є, але передумов немає.
Переговорний процес, звичайно ж, затребуваний. І затребуваний для досягнення наших цілей. Але жодних передумов ми не вбачаємо для переговорного процесу.
Спікер кремля знову звинуватив Україну у зупиненні переговорного процесу та заявив, що Київ хоче вирішувати конфлікт на полі бою.
Кілька місяців тому українська сторона пішла з переговорного процесу, і кілька місяців тому українська сторона на різних рівнях - від високого до вищого - заявляла про те, що вони збираються вирішувати їхні проблеми на полі бою.
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