Прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що у Кремлі знову висловилися про переговорний процес рф із Україною. Про це повідомляють "РИА Новости".

У москві вважають, що необхідність перемовин є, але передумов немає.

Переговорний процес, звичайно ж, затребуваний. І затребуваний для досягнення наших цілей. Але жодних передумов ми не вбачаємо для переговорного процесу.

Спікер кремля знову звинуватив Україну у зупиненні переговорного процесу та заявив, що Київ хоче вирішувати конфлікт на полі бою.