Коли Великдень 2023: дата та календар свята [ Редагувати ]
Великдень буде відзначатися в 2023 році в середині квітня за православним календарем, а за католицьким - на тиждень раніше. Головному християнському святу, як і завжди, передуватиме суворий піст.
Так, у 2023 році Великдень відзначатиметься 16 квітня.
Дата Великодня в католицькому календарі також змінюється. У 2023-му році це буде 9 квітня.
Підготовка до Великодня починається з Великого посту, який триває 7 тижнів (49 днів). Це найдовший і найважливіший піст в церковному календарі, який закликає утриматися від їжі тваринного походження, а також очиститися духовно.
У православних християн Великий піст 2023 триватиме з 27 лютого по 15 квітня.
Якщо ви знаєте дату першого повного місяця після весняного рівнодення 21 березня, то зможемо взнати, коли святкувати велике Воскресіння.
2023 році у квітні повня 6-го числа, відповідно Великдень відзначається через тиждень в першу неділю, тобто 16-го числа.
Якщо ж цей день збігається з єврейським святом Песах, Великдень переносять ще на тиждень вперед.
Дати православного Великодня наперед відомі:
- Великдень 2024 - 5 травня
- Великдень 2025 - 20 квітня
- Великдень 2026 - 12 квітня
- Великдень 2027 - 2 травня
- Великдень 2028 - 16 квітня
- Великдень 2029 - 8 квітня
- Великдень 2030 - 28 квітня
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