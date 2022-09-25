Одесу атакували дрони-камікадзе [ Редагувати ]
Фото: korabelov.info
У неділю зранку, 25 вересня, Одесу атакували дрони-камікадзе. Про це повідомляє ОК "Південь" у Telegram.
Вони завдали трьох ударів по центру міста.
Одеса знову атакована ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог потрапив до адмінбудівлі в центрі міста. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.
При цьому наголошується, що сили протиповітряної оборони збили один дрон.
Жертв серед населення внаслідок атаки немає.
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