Останніми днями обстріли Запорізької АЕС почастішали - МАГАТЕ [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Останніми днями почастішали обстріли Запорізької АЕС. В результаті ударів в одному з машинних залів було вибито скло.
Про це повідомляє МАГАТЕ.
Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомили, що обстріл стався вчора близько 17 години в районі розподільчого пристрою за кількасот метрів від станційного навчального центру.
Сьогодні о 8:00 два вибухи сталися біля каналу, яким вода з резервуара надходить на станцію для її системи охолодження, найважливішого елемента ядерної безпеки. Пошкоджень конструкцій та обладнання станції немає, але розбито вікно машинного залу 2-го енергоблоку.
Обстріл Запорізької АЕС відновився після кількох днів відносної тиші. Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що збільшені обстріли вкотре наголошують на необхідності створення навколо станції зони ядерної безпеки та охорони.
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