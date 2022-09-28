Збройні сили України за добу вразили 30 пунктів зосередження росіян. На фронт прибувають перші мобілізовані без будь-якої підготовки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У російських окупаційних військах почалося приймання особового складу, покликаного щодо часткової мобілізації. Так, до підрозділів 1 танкового полку другої мотострілецької дивізії 1 танкової армії, що вибувають у зону бойових дій, прибуло поповнення.

Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво рф одночасно із частковою мобілізацією продовжує заходи так званої "самомобілізації". До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

Минулої доби противник завдав 10 ракетних і 17 авіаційних ударів, здійснив понад 105 обстрілів з РСЗВ. Російські окупанти б'ють і по цивільних об'єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогню постраждали понад 40 населених пунктів. Зокрема, Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар'їнка.

На інших напрямках противник здійснив обстріл населених пунктів з танків, мінометів та артилерії різних типів:

на Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Стрілечтя, Соснівка, Червоне та Грушівка;

на Краматорському напрямку – Рідкодуб, Катеринівка та Старий Караван;

на Бахмутському напрямку - Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яківство, Білогорівка та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Бердичі, Досвідчене, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар'їнка та Парасковіївка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілу з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них – Микільське, Вугледар, Пречистівка, Ненучне, Новомиколаївка, Времівка, Темування та Ольговське;

на Південнобузькому напрямку вогневу поразку зазнали понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БПЛА.

За цю добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Першотравневе, Перемога, Новомихайлівка та Безіменне.

Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено поразку 14 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 3 опорні пункти та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БПЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Ракетні війська та артилерія вразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема автоматизовану станцію перешкод "Житель". Загальні втрати наразі уточнюються.