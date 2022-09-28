Ядерний шантаж: Шольц відповів путіну [ Редагувати ]
Німеччина закликає президента рф володимира путіна навіть не допускати застосування ядерної зброї проти України. Та підтримує позиції США щодо цього питання. Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю виданню Neue Osnabrücker Zeitung.
путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом.
Шольц назвав мобілізацію путіна "актом розпачу та панічною реакцією на невдачі російських Збройних сил на сході України".
На питання журналіста, чи вірить Шольц у застосування російським диктатором ядерної зброї той відповів, що "ніхто не може знати цього напевно".
Хто знає? Але, як і президент США Джо Байден, я хочу звернутися до росії та сказати дуже ясно: забудьте про це.
Також канцлер звернув увагу, що Німеччина й надалі продовжить підтримувати Україну, зокрема у питанні озброєння.
Німеччина у міру своїх можливостей підтримує Україну і водночас робить все можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО та росією.
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