Німеччина закликає президента рф володимира путіна навіть не допускати застосування ядерної зброї проти України. Та підтримує позиції США щодо цього питання. Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю виданню Neue Osnabrücker Zeitung.

путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом.

Шольц назвав мобілізацію путіна "актом розпачу та панічною реакцією на невдачі російських Збройних сил на сході України".

На питання журналіста, чи вірить Шольц у застосування російським диктатором ядерної зброї той відповів, що "ніхто не може знати цього напевно".

Хто знає? Але, як і президент США Джо Байден, я хочу звернутися до росії та сказати дуже ясно: забудьте про це.

Також канцлер звернув увагу, що Німеччина й надалі продовжить підтримувати Україну, зокрема у питанні озброєння.