Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі росії [ Редагувати ]
Загроза застосування росією ядерної зброї проти України, є "дуже високою". Ймовірно ворог атакуватиме вздовж лінії фронту.
Про це пише в Telegram-канал головного управління розвідки МО.
За словами представника розвідки, в якості цілі для ядерного удару росія може обрати:
- дислокацію великої кількості особового складу й техніки вздовж лінії фронту;
- важливі командні центри;
- критичну інфраструктуру.
"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", - пояснив представник воєнної розвідки України.
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