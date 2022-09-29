Загроза застосування росією ядерної зброї проти України, є "дуже високою". Ймовірно ворог атакуватиме вздовж лінії фронту.

Про це пише в Telegram-канал головного управління розвідки МО.

За словами представника розвідки, в якості цілі для ядерного удару росія може обрати:

дислокацію великої кількості особового складу й техніки вздовж лінії фронту;

важливі командні центри;

критичну інфраструктуру.

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", - пояснив представник воєнної розвідки України.