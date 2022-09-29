У Дніпрі пролунали два потужні вибухи (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
Не выходим из укрытий. Ничего не постим. Ждём официальные разъяснения от военной администрации.
Ракети рашистів вразили в Дніпрі цивільні об'єкти, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Дніпро. Два прильоти ворожих ракет, постраждали цивільні об'єкти. На місці працюють екстрені служби. Ставтесь відповідально до сигналів повітряної тривоги! Ворог безжальний.
Після ракетних ударів у місті почалася сильна пожежа.
У місцевих пабліках повідомляють, що у Дніпрі вибуховою хвилею у людей масово вибило вікна.
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