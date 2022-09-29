Обстріл Дніпра: знайдено тіло ще однієї дитини [ Редагувати ]
Вночі проти четверга, 29 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Дніпропетровської області Валентина Резніченка.
Внаслідок обстрілу загинули двоє дітей.
На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя.
За словами голови Дніпропетровської ОДА, серед загиблих двоє дітей - 8-річний хлопчик та 9-річна дівчинка.
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