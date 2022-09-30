У російському Бєлгороді прогриміли вибухи [ Редагувати ]
В ніч на п'ятницю, 30 вересня, у російському Бєлгороді було чутно потужні звуки вибухів. У місті спрацювала система ППО. Про це повідомляють "РИА Новости".
У Бєлгороді, Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала ППО.
Водночас у місцевих російських Telegram-каналах пишуть, що жителі чули потужні звуки вибухів. У квартирах затремтіли вікна, а в машин на вулиці ввімкнулась сигналізація.
Окрім цього, у деяких районах на землю впали уламки.
На відео присутня ненормативна лексика.
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