У кремлі розкрили плани завоювання українських земель [ Редагувати ]
росія збирається завоювати Донецьку та Луганську області України. Про це заявив на брифінгу речник путіна Дмитро Пєсков. Водночас він не зміг відповісти на питання про плани щодо загарбання Херсонської та Запорізької областей України.
Донецкая и Луганская народные республики признаны Россией в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить.
За словами Пєскова, кремль розцінюватиме удари ЗСУ по територіях, які сьогодні збирається анексувати росія, як "акт агрессии в отношении России и никак иначе".
Щодо можливості використання росією ядерної зброї речник путіна заявив:
Что касается всей этой ядерной дискуссии, то еще раз мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано...
Послушайте, на счет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно.
Про можливість переговорів з Україною Пєсков сказав наступне:
С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Наши требования не меняются. Цели специальной военной операции не меняются. Поэтому, естественно, в условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции.
Нагадаємо, президент росії володимир путін вночі підписав указ про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей України. Очікується, що 30 вересня він підпише договір про їхній вступ до складу рф.
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