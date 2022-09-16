росія готова до переговорів і погодилася з гарантіями безпеки України - путін (відео) [ Редагувати ]
росія готова до мирних переговорів з Україною, однак Київ відмовляється і веде переговори на полі бою. Про це за підсумками свого візиту до Узбекистану заявив президент рф володимир путін, відповідаючи на запитання про готовність Москви до переговорів з Києвом.
Так они ж отказываются. Первое условие, чтобы они согласились, а они ж не хотят.Господин Зеленский объявил же, публично сказал, что он не готов и хочет публично разговаривать с россией. Не готов - не надо.
Водночас росія загалом погодилася з тим, щоб безпеку України гарантували великі держави, однак потім це було відкладено в довгу скриньку, запевняє путін.
Что касается гарантий безопасности (Украине - ред.): достаточно жесткие гарантии были, требовались гарантии с нашей стороны, основных стран-НАТО, региональных стран, включая Турцию, в целом мы с этим согласились по большому счету. Были некоторые вещи, которые требовали такой мелкой доработки, но в целом согласились. Это достаточно серьезное требование, но киевские власти сами отложили это в долгий ящик.
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