росія готова до мирних переговорів з Україною, однак Київ відмовляється і веде переговори на полі бою. Про це за підсумками свого візиту до Узбекистану заявив президент рф володимир путін, відповідаючи на запитання про готовність Москви до переговорів з Києвом.

Так они ж отказываются. Первое условие, чтобы они согласились, а они ж не хотят.Господин Зеленский объявил же, публично сказал, что он не готов и хочет публично разговаривать с россией. Не готов - не надо.

Водночас росія загалом погодилася з тим, щоб безпеку України гарантували великі держави, однак потім це було відкладено в довгу скриньку, запевняє путін.