путін підписав укази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін підписав укази щодо визнання Херсонської та Запорізької та Херсонської областей України "незалежними територіями". Документи опубліковано на порталі правової інформації рф.
В "указах" йдеться, що рішення про незалежність українських областей ухвалено "відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", а також принципу "рівноправності та самовизначення народів, закріпленому у статуті ООН". Обидва "укази" набирають чинності з дати опублікування.
путін 22 лютого визнав незалежність самопроголошених "днр" і "лнр".
Ватажки цих квазіреспублік, а також окупаційна влада Запоріжжя та Херсонщини після так званих "референдумів" попросили путіна про приєднання до рф.
"Договори" про "вступ" до росії окупованих українських територій мають підписати у п'ятницю, 30 вересня. Депутати держдуми рф отримали запрошення на захід у кремлі, який відбудеться о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання "референдумів" окупованих територій кремлем стане "крапкою" щодо мирних переговорів.
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