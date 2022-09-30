Президент росії володимир путін підписав укази щодо визнання Херсонської та Запорізької та Херсонської областей України "незалежними територіями". Документи опубліковано на порталі правової інформації рф.

В "указах" йдеться, що рішення про незалежність українських областей ухвалено "відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", а також принципу "рівноправності та самовизначення народів, закріпленому у статуті ООН". Обидва "укази" набирають чинності з дати опублікування.

путін 22 лютого визнав незалежність самопроголошених "днр" і "лнр".

Ватажки цих квазіреспублік, а також окупаційна влада Запоріжжя та Херсонщини після так званих "референдумів" попросили путіна про приєднання до рф.

"Договори" про "вступ" до росії окупованих українських територій мають підписати у п'ятницю, 30 вересня. Депутати держдуми рф отримали запрошення на захід у кремлі, який відбудеться о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання "референдумів" окупованих територій кремлем стане "крапкою" щодо мирних переговорів.