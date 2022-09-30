У кремлі відбулося підписання угод "про приєднання до росії" окупованих територій України за підсумками так званих "референдумів", які проходили з 23 по 27 вересня.

До федерації включають самопроголошені "днр" і "лнр", а також території Запорізької та Херсонської областей, захоплені російською армією.

"Документи" підписали володимир путін і "голови "окупаційних властей - євген балицький, володимир сальдо, денис пушилін і леонід пасічник. Тепер чотири договори мають ратифікувати держдума та рада федерації.

Світова спільнота (зокрема країни ЄС, США та Туреччина) не визнають легітимність підсумків голосувань і не розцінюють їх референдуми.

Вночі володимир путін вночі підписав указ про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей України. Очікується, що 30 вересня він підпише договір про їхній вступ до складу рф.