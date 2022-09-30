путін підписав договори про "включення до росії" окупованих територій України (відео) [ Редагувати ]
У кремлі відбулося підписання угод "про приєднання до росії" окупованих територій України за підсумками так званих "референдумів", які проходили з 23 по 27 вересня.
До федерації включають самопроголошені "днр" і "лнр", а також території Запорізької та Херсонської областей, захоплені російською армією.
"Документи" підписали володимир путін і "голови "окупаційних властей - євген балицький, володимир сальдо, денис пушилін і леонід пасічник. Тепер чотири договори мають ратифікувати держдума та рада федерації.
Світова спільнота (зокрема країни ЄС, США та Туреччина) не визнають легітимність підсумків голосувань і не розцінюють їх референдуми.
Вночі володимир путін вночі підписав указ про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей України. Очікується, що 30 вересня він підпише договір про їхній вступ до складу рф.
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Президент росії володимир путін на церемонії підписання договорів за підсумками так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій України заявив, що "англосаксам мало санкцій, вони перейшли до диверсій". За його словами, Захід організував вибухи на трубопроводах "Північного потоку".
Президент росії володимир путіна на церемонії підписання договорів за підсумками так званих "референдумів" на окупованих територіях України про приєднання до рф закликав Україну негайно припинити бойові дії і війну та повернутися за стіл переговорів