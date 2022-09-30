путін готує звернення про спробу анексії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей після псевдореферендумів. У кремлі о 15-й за київським часом мають спочатку підписати так звані "договори". Після чого, повідомили в прес-службі диктатора, планується "об'ємний виступ путіна". На захід "абсурду" запросили депутатів та колаборантів.

За результатами "московського шоу" буде реакція від Ради нацбезпеки та оборони України. Термінове засідання скликав президент. Тож, чекаємо на офіційну позицію України. А от як вплине спроба росії анексувати наші території на фронт? І чи вдасться путіну таким кроком заманити на війну з Україною більше росіян? Руслан Смєщук питав у військових.

Це головний меседж від військових - громадянам України. Попри спроби кремля анексувати нові області, військові продовжують звільняти окуповані території. Наразі ворог постійно обстрілює державний кордон вздовж Чернігівської та Сумської області. Тривають також бої на півдні. Але найнапружиніша ситуація зараз на Донеччині під Бахмутом.

Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу:

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступально-штурмові дії. З метою витесненя наших підрозділів з займаних позицій в районі Бахмута, Зайцеве, Миколаївка Друга та Майорск. Завдав авіаційних ударів по наших військах в районі Соледар, Бахмут та Нью-Йорк. І ракетного удару в районе Дубововасилівки півчнічніше Бахмуту.

На цих кадрах, зроблених українськими військовими, російська піхота тікає після чергової спроби атакувати українські позиції на Бахмутському напрямку.

Цікавіше ситуація розвивається по течії річки Оскіл на Харківщині і Донеччині. Після великого відступу з Харківщини росіяни намагалися побудувати вздовж Оскола нову лінію оборони. Проте українські сили прорвали її одразу на декількох напрямках. Під Куп'янськом, ( і і Донецькій області - в районі Оскільського водосховища). Крім того, вчора сили оборони зайшли в Ямпіль. За останніми повідомленнями, російські сили в Лимані в оперативному оточені. Крім того виникає загроза оточення для окупантів в Боровій. Росіяни схоже готуються до оборони по умовній лінії Сватово-Кремінна, а це вже Луганська область.

Крім того, військові відзвітували про програму "Хочу жити". Це проект допомоги російським військовим, щоб здавалися в полон і зберігали своє життя. З початком примусової мобілізації у рф ця програма, схоже, стає популярною..

Віталій Матвієнко, спікер проекту "Хочу жить":