Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО [ Редагувати ]
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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг відповів заявку України щодо членства в НАТО.
"Рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників. Рішення буде ухвалюватися консенсусом", - заявив Столтенберг.
Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні та допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників НАТО.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.
Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.
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