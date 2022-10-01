ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів: нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Минулої доби українські військові ліквідували 530 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 59 610 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 1 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 59610 (+530) осіб ліквідовано;
- танків - 2354 (+16);
- бойових броньованих машин - 4949 (+17);
- артилерійських систем - 1397 (+6);
- РСЗВ - 336 (+3);
- кошти ППО - 176 (+0);
- літаків - 264 (+0);
- вертольотів - 226 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня 1009 (+6);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3786 (+18);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
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