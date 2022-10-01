Ленд-ліз для України: закон набув чинності [ Редагувати ]
У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон США про ленд-ліз для України. Про це повідомляє спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в Twitter.
Українська армія може отримати безпрецедентну допомогу.
Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої територіії.
Що означає ленд-ліз для України?
- Закон про ленд-ліз повинен усунути бюрократичні перешкоди на шляху постачання військової допомоги Україні. Президент США отримав розширені повноваження для надання озброєння.
- Програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни. Такий крок дозволив США оперативно поповнювати запаси союзників військовою технікою та іншим озброєнням.
- Умови для України подібні тим, що були у часи Другої світової - заздалегідь за поставки платити не потрібно.
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