Залужний провів переговори з генералом Міллі: що обговорили [ Редагувати ]
У неділю, 2 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це повідомляється у Telegram Головнокомандувача ЗСУ.
Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.
Він також подякував американському народу та його лідерам за послідовну та непохитну підтримку України у боротьбі з окупантами.
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