Олег Ляшко склав присягу і вступив до лав ЗСУ (відео) [ Редагувати ]
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вступив на Збройних сил України простим солдатом. Відео складання присяги політик виклав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.
"Немає більшої честі, ніж захист рідної України. Служу Українському народу", – прокоментував політик відео.
Зазначимо, що останнім часом Олег Ляшко практично не з’являється у публічному просторі. Водночас нещодавно на його Facebook-сторінці з’явилося фото політика у військовій формі.
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