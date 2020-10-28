І вже відомі результати довиборів у Раду на 208-му окрузі на Чернігівщині. Згідно з даними ЦВК - там переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Його головним опонентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Згідно з підрахунками, за Гунька віддали свої голоси 34,1 відсотка виборців. У Ляшка майже на три відсотки менше.

Нагадаю, народного депутата Валерія Давиденка, який пройшов у Раду в цьому окрузі, знайшли застреленим у Києві в травні.