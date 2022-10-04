Космічний телескоп Hubble вже понад 30 років знаходиться на орбіті Землі, вивчаючи таємниці Всесвіту. Здавалось, що після розгортання більш потужного James Webb та збільшення частоти поломок старого телескопу NASA буде закривати проект.

Але космічна агенція бажає продовжити термін служби Hubble. У цьому допоможе компанія SpaceX Ілона Маска.

Підняття орбіти

NASA та SpaceX провели телеконференцію 22 вересня, щоб розглянути відправку комерційного космічного корабля Dragon для ремонту Hubble та переведення телескопа на більш вищу та стабільну орбіту, що продовжить місію на роки.

У проекті з порятунку обсерваторії візьме участь підприємець-мільярдер Джаред Ісаакман, який минулого року вирушив на орбіту у приватну космічну подорож по програмі Polaris. Участь Ісаакмана свідчить про те, може бути використана місія Polaris Dawn SpaceX, якщо план буде реалізований.

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Космічне агентство зазначає, що на даному етапі проводиться лише техніко-економічне обґрунтування, що не гарантує рятувальної місії. Але, у разі згоди, для NASA це буде повністю безкоштовно – процедури з подовження терміну служби телескопа візьмуть на себе приватні компанії.

Дослідження, ймовірно, триватиме до шести місяців – цього достатньо, щоб опрацювати технічні проблеми, пов’язані з досягненням успішного рандеву та стикування з Hubble, а також переведенням його на вищу орбіту.

Стан Hubble

Орбіта космічного телескопу повільно зменшується. За словами керівника проекту Hubble Патріка Кроуса, обсерваторія опустилася приблизно на 30 кілометрів з моменту останньої місії обслуговування в 2009 році. З таким темпом зниження обсерваторія може згоріти у верхніх слоях атмосфери Землі в 2037 році, якщо нічого не робити. NASA планували, що Hubble працюватиме до кінця цього десятиліття, але своєчасне обслуговування може продовжити його місію на довгі роки.

Представники NASA підкреслили, що в цілому Hubble «здоровий і продовжує наукову роботу». Телескоп витримав багато технічних збоїв протягом багатьох років і був об’єктом п’яти різних місій з обслуговування з використанням флоту космічних кораблів Space Shuttle NASA, які наразі вийшли з експлуатації.

Раніше ми повідомляли про те, як NASA вдалося "оживити" космічний телескоп Hubble.