30 єврочиновників проти двох українок: у Брюсселі влаштували сеанс одночасної гри в шахи [ Редагувати ]
Тридцять єврочиновників проти двох українок. У Брюсселі влаштували сеанс одночасної гри в шахи за участю українських олімпійських чемпіонок Анни та Марії Музичук. Їх запросив клуб єврократів Єврочес на честь 50-річчя обʼєднання. Як відбувалася гра - бачила Олена Абрамович.
Український хаб у будівлі Європарламенту. Тут ось уже півроку відбуваються виставки, дискусії та благодійні заходи на підтримку України. А нині тут грали в шахи. Працівники Євроінституцій та юні шахісти спробували свої сили проти українських чемпіонок - Анни та Марії Музичук.
Отож - до кожного з вас по черзі будуть підходити Анна або Марія і робитимуть один хід. Ви матимете час подумати як відповісти, поки вони гратимуть з іншими.
Не користуватися мобільними телефонами, не шукати там підказок, самостійно вирішувати, яким має бути наступний хід. 16 гравців грають з Анною, ще стільки ж з її сестрою Марією. Дівчата - олімпійські чемпіонки. Серед суперників - не лише любителі шахів, але й працівники євроінституцій, які є членами клубу Єврочес.
Анна Музичук, дворазова чемпіонка світу з блискавичних шахів:
Це для нас не вперше. І ми знаємо, що суперники насправді не прості. Тому сподіваємося, що буде цікавий захід.
Потискання рук і перші ходи. У залі - тиша, що залишиться непорушною ще кілька годин, аж поки не закінчиться гра. Анна - дворазова чемпіонка світу серед жінок з блискавичних шахів. Грає так швидко, що не всі встигають обдумати один свій хід, а вона уже обійшла 15 гравців.
Ерік, фахівець з Єврокомісії:
Це був неймовірний досвід. Фантастика - наскільки у неї спритний розум. Гра була така інтенсивна, що для мене час пролетів наче 5 хвилин, хоча усе тривало дві-три години.
Керрі Ротір, мешканець Брюсселя:
Мене просто зʼїли. Українська гросмейстерка мене повністю вивела з гри дуже швидко. Це була дуже складна гра, але я середнього рівня гравець, тому це нормально.
Марія теж гросмейстерка. Чемпіонка світу серед жінок 2015 року. І в складі жіночої збірної України, разом з сестрою, стала переможницею шахової олімпіади 2022 року. Щоб зіграти з українками, дехто приїхав навіть із сусідніх країн.
Штау Торсен, гравець з Німеччини:
Я приїхав з Кобленца, з Німеччини. Був кілька годин у дорозі. Побачив про цю подію на сайті гравців у шахи і запитав, чи можна і мені взяти участь і вони дозволили.
Взялися за гру і місцеві журналісти.
Ніколай Нільсон, бельгійський журналіст:
Дуже-дуже складна гра, вона грає надзвичайно добре. І я просто намагаюсь триматися у повному відчаї (сміється).Тож не думаю, що ця гра довго триватиме.
Довше протримався підліток з України Артур.
Артур Наумов, український біженець:
В мене перший розряд, я граю майже 10 років. Тому намагаюся якось. Може постараюсь навіть виграти або в нічию зіграти.
Виграти партію з українськими гройсмейстерками не вдалося нікому. У кожної було по 2 нічиїх та 14 перемог. І цю гру наші чемпіонки провели, щоб наблизити до перемоги й Україну. Адже навіть на таких подіях вони нагадують усім - війна триває, підтримка Заходу досі необхідна.
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