Сумська область під обстрілами: є жертви та руйнування [ Редагувати ]
За добу окупанти випустили по Сумській області 170 снарядів. Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.
За минулу добу на Сумщині зафіксовано 19 обстрілів, всього 170 прильотів на території регіону. Серед іншого ворог застосував некеровані ракети з вертольота.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередачі, а також є поранені.
При цьому сьогодні окупанти продовжують завдавати ударів по регіону. Вже відомо про одного загиблого.
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