За добу окупанти випустили по Сумській області 170 снарядів. Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.

За минулу добу на Сумщині зафіксовано 19 обстрілів, всього 170 прильотів на території регіону. Серед іншого ворог застосував некеровані ракети з вертольота.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередачі, а також є поранені.

При цьому сьогодні окупанти продовжують завдавати ударів по регіону. Вже відомо про одного загиблого.