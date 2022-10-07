Американський письменник Стівен Кінг "послав" росію від імені свого світу та закликав окупантів забиратися геть з України. Свою позицію щодо російського вторгнення "король жахів" написав у Twitter.

Світ Росії: Забирайтеся до на*** з України. Це не ваша країна.

World to Russia: Get the fuck out of Ukraine. It’s not your country. — Stephen King (@StephenKing) October 6, 2022

На твіт Кінга відреагували не лише поціновувачі його книжок, а й Міністерство оборони України, яке привітало позицію літератора.

Вашим твором "Як писати книги" ви навчили світ, як писати. Сьогодні ви навчаєте світ, як розмовляти з Росією тим єдиним способом, який вона здатна зрозуміти! Ми салютуємо вам, сер!

Стівен Кінг після повномасштабного вторгнення рф в Україну неодноразово висловлювався на підтримку українців, засуджуючи дії російських окупантів. Зокрема він заборонив видавати свої книги в росії.