"Get the fuck out of Ukraine": Стівен Кінг "послав" росію від імені всього світу [ Редагувати ]
Американський письменник Стівен Кінг "послав" росію від імені свого світу та закликав окупантів забиратися геть з України. Свою позицію щодо російського вторгнення "король жахів" написав у Twitter.
Світ Росії: Забирайтеся до на*** з України. Це не ваша країна.
World to Russia: Get the fuck out of Ukraine. It’s not your country.— Stephen King (@StephenKing) October 6, 2022
На твіт Кінга відреагували не лише поціновувачі його книжок, а й Міністерство оборони України, яке привітало позицію літератора.
Вашим твором "Як писати книги" ви навчили світ, як писати. Сьогодні ви навчаєте світ, як розмовляти з Росією тим єдиним способом, який вона здатна зрозуміти! Ми салютуємо вам, сер!
Стівен Кінг після повномасштабного вторгнення рф в Україну неодноразово висловлювався на підтримку українців, засуджуючи дії російських окупантів. Зокрема він заборонив видавати свої книги в росії.
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