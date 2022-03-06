Американский писатель Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание своих книг в России из-за вторжения в Украину. Об этом он сообщил в Twitter.

"Король ужасов" поддержал канадского коллегу Линвуда Баркли, заявившего, что не будет издаваться в России.

"Понимаю, что жертва невелика и эффект от нее будет, как от пука в бурю, но я не продлеваю свои контракты на издание книг в России," - написал Баркли.

Кинг сделал репост его твита, добавив: "И я не буду [издаваться". Писатель также опубликовал фотографию с текстом: "Украинская женщина приветствует российских солдат".

Ранее студия Universal Pictures объявила о приостановке проката фильмов в российских кинотеатрах. Ранее аналогичное решение приняли Walt Disney, Sony Pictures, Paramount.

Напомним, что кинокомпании The Walt Disney Company (включает Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios), Universal, Sony и Paramount объявили, что приостанавливают показ своих фильмов в России.

От проката своих фильмов в РФ отказалась и Warner Bros. Компания отменила выход в российских кинотеатрах фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли.