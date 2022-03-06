Стивен Кинг запретит издавать свои книги в России [ Редактировать ]
Американский писатель Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание своих книг в России из-за вторжения в Украину. Об этом он сообщил в Twitter.
"Король ужасов" поддержал канадского коллегу Линвуда Баркли, заявившего, что не будет издаваться в России.
"Понимаю, что жертва невелика и эффект от нее будет, как от пука в бурю, но я не продлеваю свои контракты на издание книг в России," - написал Баркли.
Кинг сделал репост его твита, добавив: "И я не буду [издаваться". Писатель также опубликовал фотографию с текстом: "Украинская женщина приветствует российских солдат".
Ранее студия Universal Pictures объявила о приостановке проката фильмов в российских кинотеатрах. Ранее аналогичное решение приняли Walt Disney, Sony Pictures, Paramount.
Напомним, что кинокомпании The Walt Disney Company (включает Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios), Universal, Sony и Paramount объявили, что приостанавливают показ своих фильмов в России.
От проката своих фильмов в РФ отказалась и Warner Bros. Компания отменила выход в российских кинотеатрах фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли.
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