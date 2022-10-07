ТОП-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу за версією Forbes [ Редагувати ]
Видання Forbes опублікувало черговий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу.
Вперше у кар'єрі його очолив форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. Очікується, що цього року він заробить $128 млн - рекорд за весь час складання рейтингу. З них $110 млн - зарплата гравця, а $18 млн - надходження від спонсорських контрактів від Nike, Dior, Hublot, Oakley та Panini.
Лідери минулих років Ліонель Мессі (ПСЖ) та Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") розташувалися на другому та третьому місцях. Аргентинець отримає $110 млн, з них $55 млн йому принесуть рекламні контракти, а португалець - $100 млн ($60 млн йому забезпечить реклама).
Forbes зазначає, що доходи Кріштіану Роналду та Мессі вперше перевищили позначку в $100 млн, коли їм було за 30, а Мбаппе досягнув цього лише в 23 роки.
До ТОП-5 найбільш високооплачуваних футболістів також увійшли бразилець Неймар із ПСЖ ($87 млн) та єгиптянин Мохаммед Салах з "Ліверпуля" ($53 млн). У першу п'ятірку рейтингу потрапили одразу три представники паризького суперклубу.
На шостому місці - норвезький форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанн. Його доходи оцінені в $39 млн, однак будуть значно вищими. У п'ятницю видання Daily Mail повідомило, що Холанн заробляє значно більше, ніж зазначено в контракті.
Справа в тому, що Холанн, який уже забив за манчестерців 19 м'ячів у 12 матчах, перевиконує всі умови для отримання передбачених договором бонусів. Вже зараз "Манчестер Сіті" платить йому приблизно $1 млн на тиждень - це найкращий показник в АПЛ.
До ТОП-10 рейтингу також увійшли: Роберт Левандовський (Польща, "Барселона") - $35 млн, Еден Азар (Бельгія, "Реал") - $31 млн, Андрес Іньєста (Іспанія, "Віссел Кобе") - $30 млн, Кевін де Брейне (Бельгія, "Манчестер Сіті") - $29 млн.
Загалом учасники ТОП-10 рейтингу отримають рекордні $652 млн - це на 11% більше, ніж торік.
Раніше "Подробиці" опублікували рейтинг Forbes найбільш високооплачуваних спортсменів світу.
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